Банк «Ак Барс» предлагает оформить дебетовую карту Aurum.

За совершение покупок по карте выплачивается вознаграждение в виде золота на металлический счет путем конвертации начисленного процента за расчетный период по курсу Банка России. Начисление производится в следующем размере: 1% — при сумме покупок до 20 тыс. рублей в месяц, 1,25% — свыше 20 тыс. рублей за месяц. Максимальная сумма вознаграждения — 10 тыс. рублей в месяц.

На остаток средств на карте начисляется 4% годовых. В конце месяца сумма переводится в золото по курсу ЦБ, далее выплачивается на металлический счет.

Стоимость обслуживания взимается с третьего месяца и составляет 79 рублей в месяц. При покупках на сумму от 20 тыс. рублей или пополнении карты на сумму от 10 тыс. рублей в месяц плата браться не будет.

В устройствах банка и сторонних банкоматах на территории РФ снятие наличных бесплатное. В банкоматах за пределами РФ комиссия составляет 1%, минимум 5 долларов, в кассах сторонних банков — 1%, минимум 5 евро.

Срок действия карты — три года. СМС-информирование стоит 59 рублей со второго месяца.



«Данный продукт выделяется на рынке карт тем, что вознаграждение за покупки и процент на остаток начисляются в виде золота на металлический счет клиента. В дальнейшем держатель может продать имеющееся золото или получить слиток», — указывает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

