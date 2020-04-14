РНКБ продлевает обслуживание карт платежной системы «Мир», срок действия которых истекает в марте, апреле и мае 2020 года, следует из релиза финучреждения.

Срок продления, по предварительным расчетам, составит три месяца.



«На сегодняшний день количество карт «Мир», выпущенных РНКБ и требующих замены в ближайшие два месяца, составляет более 46 тысяч. До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах присутствия банка держатели карт РНКБ смогут пользоваться имеющимися на руках картами с полным сохранением их функционала. Действие карты продлевается автоматически, что исключает необходимость посещения отделения банка лично до снятия всех ограничений, связанных с режимом самоизоляции. Для удобства держателей карт с истекшим сроком действия будут доступны все дистанционные банковские сервисы в интернет-банке и мобильном приложении РНКБ «24/7», — отмечается в релизе.

Клиенты смогут осуществлять переводы с карты на карту, совершать покупки и оплачивать услуги в Интернете и оптово-розничной сети. Также будет продолжено начисление кешбэка и бонусов, останется СМС-информирование, если эта услуга была подключена ранее.

В случае возникновения технических сбоев при выполнении операций по картам с истекшим сроком действия в банкоматах и терминалах сторонних банков рекомендуется воспользоваться устройствами РНКБ, уточнили в банке.