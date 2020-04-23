Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечное кредитование по программе государственного субсидирования по единой ставке 6,5% годовых. Льготная ипотечная программа будет доступна во всех регионах присутствия банка, говорится в релизе финучреждения.

«В рамках новой программы банк «Санкт-Петербург» в числе первых из частных банков предлагает до 1 ноября 2020 года (включительно) оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской области и 3 млн рублей — для других регионов страны», — отмечается в сообщении.

Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет. Выдачи по программе возможны в том числе по ранее принятым решениям с действующим сроком.