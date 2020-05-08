НИКО-Банк с 8 мая начинает прием вклада «Срочный» в долларах, а также увеличивает ставки по депозиту «Специальное предложение» в долларах.

«Срочный» (на один и три месяца) можно открыть на сумму от 100 долларов под 0,8—1%, от 10 тыс. долларов — под 1—1,2% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Специальное предложение» (на один год) размещается на сумму от 100 долларов под 1,5%, от 10 тыс. долларов — под 1,8% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику.

Оба вклада непополняемые, без возможности совершения расходных операций.