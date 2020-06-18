Компания Xiaomi запустила продажи Mi Smart Band 4 NFC — специальной версии фитнес-браслета с поддержкой бесконтактной оплаты. Продукт разработан совместно с Mastercard и доступен для держателей карт этой платежной системы. Как отмечается в сообщении сторон, Россия стала первой страной в мире, где появился Mi Smart Band 4 с полноценной поддержкой бесконтактной оплаты NFC.

Как уточняется, браслет Mi Smart Band 4 NFC обладает всеми функциями, доступными в стандартной версии Mi Smart Band 4 (у него цветной OLED-дисплей и водонепроницаемый корпус, а также имеются усовершенствованные программные функции: распознавание стилей плавания и возможность управлять музыкальным проигрывателем прямо с браслета), при этом в новой модели добавлен NFC-чип, позволяющий оплачивать покупки по бесконтактной технологии Mastercard.

Первыми проводить платежи с помощью нового устройства смогут держатели карт Mastercard, выпущенных девятью российскими банками: Райффайзенбанком, ВТБ, Тинькофф Банком, банком «Открытие», Россельхозбанком, Промсвязьбанком, банком «Русский Стандарт», Московским Кредитным Банком, Кредит Европа Банком. Разработчики обещают, что число банков-эмитентов, клиентам которых будет доступна оплата с помощью «умного» браслета Mi Smart Band 4 NFC, будет расти.

Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке (можно привязать до шести карт). Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты.

«Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Информация хранится в надежно защищенном NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа», — подчеркивается в релизе.



Mi Smart Band 4 NFC можно приобрести по цене 3 990 рублей. Продукт доступен в официальном онлайн-магазине Mi.Com, у рекомендованных партнеров Xiaomi, в сети авторизованных магазинов Mi Store, а также в розничных сетях «М.Видео», DNS, «Эльдорадо», МТС, «МегаФон», «Билайн», «Связной», AliExpress Tmall, Wildberries, «Ситилинк» и «Технопарк».