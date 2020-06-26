Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Ставки по ипотеке в России упали до нового исторического минимума. По предварительным данным ЦБ, в мае средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до 7,4% годовых.

👍 Средний размер пенсии по старости в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей. Согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, страховые пенсии неработающих пенсионеров в следующем году будут проиндексированы на 6,3%, в 2022-м — на 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — на 5,6% (до 19 283 рублей). При этом материнский капитал в 2021 году планируется проиндексировать на 4%, выплата на первого ребенка составит 485 282 рубля, на второго ребенка, если первый родился до 1 января 2020 года, — 641 282 рубля.

👍 Третий этап снятия ограничений, введенных в Москве из-за ситуации с коронавирусом нового типа, начался 23 июня. Возобновили работу кафе, рестораны, фитнес-центры, детские сады, стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.

👍 Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российские предприятия IT-индустрии смогут стать гигантами отрасли. «Мы сами станем гигантами», — сказал он, отвечая на вопрос, придут ли в российскую юрисдикцию иностранные IT-гиганты.

👍 На официальном сайте мэра Москвы стала доступна карта парков и улиц с бесплатным Wi-Fi. Подключиться к беспроводному Интернету сейчас можно в 43 столичных парках. Более 3 тыс. точек подключения также доступно на улицах города.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

