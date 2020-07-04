Банк «Открытие» увеличивает максимальную сумму ипотечного кредита по «Госпрограмме-2020», сообщает пресс-служба кредитной организации.

С 6 июля 2020 года взять кредит на приобретение жилья у застройщика в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях можно будет на сумму до 12 млн рублей, в других регионах страны — до 6 млн рублей.



16 июня банк также снизил ставку по программе до 5,99% годовых.

«Госпрограмма-2020» позволяет приобрести квартиру у застройщика в кредит по льготной ставке. Программа ориентирована на самый широкий круг заемщиков: взять кредит может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Кроме того, оформить кредит можно всего по двум документам, а прийти в банк потребуется лишь один раз непосредственно на сделку. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн.