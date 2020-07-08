• Тарифы на мобильную связь в России с декабря 2019 года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020-го они могут вырасти еще на 14%. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов («большой четверки» и крымских Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл») эксперты подсчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь вырос на 8% по сравнению с декабрем 2019-го — с 270 до 291 рубля. Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, «Билайн» и «МегаФон» сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы — как текущие, так и архивные — на рубеже апреля — мая.

• Количество работодателей, размещающих вакансии в июне 2020 года, по сравнению с маем выросло в полтора раза. Сильнее всего выросло количество вакансий для преподавателей, воспитателей и госслужащих — количество предложений выросло на 24,9%. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру». Количество уникальных вакансий при этом выросло на 16%. Наиболее активный прирост числа новых работодателей заметен в Москве и Московской области: количество работодателей, размещающих объявления о поиске сотрудников, возросло в 1,6 раза, а количество вакансий — на 13%. Прирост в июне к маю по всем регионам, кроме Москвы, составил 19%.

• Уровень готовности россиян открыть свой бизнес не изменился вследствие кризиса, связанного с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса IFORS Researсh. 14% жителей нашей страны рассматривают для себя возможность открытия собственного бизнеса, что соответствует статистике прошлого года. Большинство из них (37%) ответили, что главной причиной открытия собственного бизнеса является возможность заниматься интересным делом.

• Работодателям могут запретить отслеживать, где конкретно трудится их удаленный сотрудник. Об этом говорится в поправках в Трудовой кодекс. Таким образом, сотрудник, переведенный на дистанционную форму занятости, может работать где угодно, лишь бы он показывал нужный результат. Кроме непосредственной дистанционной (удаленной) работы предлагается комбинированная занятость (режим, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу). Исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе.

