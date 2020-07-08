Работодателям могут запретить отслеживать, где конкретно трудится их удаленный сотрудник, пишет «Российская газета» . Об этом говорится в поправках в Трудовой кодекс. Таким образом, сотрудник, переведенный на дистанционную форму занятости, может работать где угодно, лишь бы он показывал нужный результат.

Кроме непосредственной дистанционной (удаленной) работы, предлагается комбинированная занятость (режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу). Исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе. «Условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствия надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет», — говорится в пояснительной записке.

По инициативе работодателя нельзя будет уволить сотрудников по таким спорным основаниям, как отсутствие у работодателя достаточного объема работы, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества, изменение стратегии развития работодателя, решение генерального директора о расторжении договора. Также дистанционные работники не могут трудиться круглосуточно и отвечать на звонки и письма работодателя в режиме 24/7. Если они соглашаются быть на связи круглосуточно, тогда работодатель должен будет доплачивать за сверхурочную работу.

В Госдуму внесен законопроект о регулировании удаленной работы В ТК предлагается определить три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная и комбинированная дистанционная.

По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, важно четко определить, что является веской причиной невыполнения задач работником: необорудованное рабочее место, отсутствие Интернета и телефонной связи, поломка оборудования. Необходимо определить причины увольнения и способы проверки. Требуется также урегулирование прав работодателя и работника на ведение аудиоконтроля поручений, и это тоже предмет закона, отмечает эксперт.