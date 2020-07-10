Держателям кредитных карт банка «Ренессанс Кредит» стал доступен пакет дополнительных опций, включающий изменение размера минимального платежа, пропуск минимального платежа и увеличение льготного периода кредитования. Об этом сообщили в пятницу в «Ренессанс Кредите», уточнив, что подключить пакет можно при оформлении кредитной карты в отделении банка.

Опция «Изменение размера минимального платежа» дает возможность однократно изменить процент основного долга в минимальном платеже, подлежащем погашению в платежный период, в диапазоне от 3% до 10% по выбору клиента. Данное изменение условий договора о карте вступит в силу в ближайший расчетный день после активации опции и будет действовать до прекращения договора.

Опция «Пропуск минимального платежа» позволяет клиенту пропустить один минимальный платеж, указанный в отчете по кредитной карте и не погашенный на день активации опции. В этом случае проценты и комиссии, включенные в отмененный минимальный платеж, подлежат включению в следующий.

Опция «Увеличение льготного периода кредитования» предусматривает увеличение срока, в течение которого не взимаются проценты за пользование кредитными средствами, до 85 календарных дней. Данная опция применяется к операциям, совершенным в течение расчетного периода, следующего за тем, в котором была активирована опция.

Стоимость пакета составляет 1,2 тыс. рублей. Оплатить услугу клиент может единовременным платежом путем внесения собственных денежных средств на счет кредитной карты.

Активировать любую из этих опций можно через три месяца с даты подключения пакета дополнительных опций (если он был оплачен клиентом) в мобильном банке «Ренессанс Кредит», а также через кол-центр.



Воспользоваться любой из опций клиент может только один раз на протяжении всего срока действия договора о карте. При этом одновременно должны быть выполнены следующие условия: с даты подключения пакета дополнительных опций (если он был оплачен клиентом) должно пройти не менее трех месяцев; клиент должен совершать расходы по карте на любую сумму не реже одного раза в трех из четырех расчетных периодов, предшествующих расчетному периоду, в который производится попытка использования соответствующей опции; у клиента должна отсутствовать непогашенная просроченная задолженность договору о карте на момент активации опции, при этом за три расчетных периода, предшествующих расчетному периоду, в котором активируется использование соответствующей опции, должно также отсутствовать событие возникновения непогашенной просроченной задолженности; использование опции «Пропуск минимального платежа» не допускается в период активации и действия опции «Увеличение льготного периода кредитования» и наоборот.