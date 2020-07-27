На сегодняшний день, по данным страховых компаний (СК), сфальсифицировано примерно 10% электронных полисов, пишут «Известия» . Как показали расчеты издания, основанные на данных СК и оценках экспертов рынка, с фальшивым е-ОСАГО ездит не менее 1,5 млн автолюбителей. Так, злоумышленники предлагают е-ОСАГО на сайтах, зачастую замаскированных под порталы крупнейших СК. О возросших рисках при покупке полиса Российский союз автостраховщиков (РСА) предупредил еще в мае.

Главное действующее звено в классической мошеннической схеме — посредники, заполняющие за водителя документы и передающие их в РСА. В полис вносятся данные на постороннее транспортное средство с пониженным коэффициентом стоимости ОСАГО, это может быть, например, трактор или мотоцикл, зарегистрированный в Крыму. Официально зарегистрированную в РСА копию полиса на несуществующую машину мошенники подделывают — с помощью фоторедактора вносят в нее подлинные данные покупателя страховки. Эту версию получает заказчик ОСАГО, который может не подозревать, что ездит по фальшивым документам. Разница в цене между страховкой — доход мошенников.

В первые две недели апреля количество продаваемых в день полисов е-ОСАГО увеличилось на 26% — до 53,5 тыс. штук, уточнили в РСА. Примерно 3% таких страховок поддельные, сообщил член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Игорь Моржаретто. По данным «Югории», доля фальсифицированных полисов е-ОСАГО превышает 10%. Таким образом, если ориентироваться на докарантинную цифру продаж — примерно 40 тыс. в день, это означает, что за год реализуется до 1,5 млн поддельных полисов. Сейчас доля электронных полисов в портфелях «автогражданки» у крупных страховщиков составляет около 40%, отметили в нескольких компаниях.

В ЦБ о проблеме знают, поскольку получают жалобы от граждан, попавшихся на удочку мошенников, сообщили в пресс-службе регулятора. Если автовладелец понял, что купил поддельный полис, то нужно оформить новый, а также обратиться в правоохранительные органы и указать данные самого документа и компании, выдавшей его, подчеркнули в ЦБ. В случае выявления мошеннических сайтов регулятор способствует их блокировке.