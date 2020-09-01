Держатели карт Visa, выпущенных банком «Центр-инвест», с 1 сентября получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Apple Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Пользователи могут добавить свою кредитную или дебетовую карту Visa банка «Центр-инвест» в Apple Pay. Для этого необходимо на своем смартфоне открыть приложение Wallet, затем выбрать «Добавить платежную карту», навести камеру на карту или ввести ее данные вручную и подтвердить добавление карты при помощи одноразового кода из СМС», — говорится в релизе.

При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

