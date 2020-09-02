Банки стали активнее пересматривать условия погашения обязательств по кредитным картам из-за пандемии и кризиса — к 1 августа доля реструктуризаций по ним выросла до 12%, говорится в обзоре АКРА. Результаты опроса показали, что на 1 апреля антилидерами по доле реструктуризаций в основном были потребительские ссуды (53%) и ипотечные кредиты (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями. К августу доля реструктуризаций по потребительским кредитам выросла до 62%, доля ипотеки снизилась до 23%.

Согласно результатам опроса АКРА, 86% банков-респондентов активно использовали различные меры поддержки заемщиков в период пандемии. В целом объем ссуд, по которым давались отсрочки в рамках государственных «кредитных каникул», в семь — восемь раз ниже тех, что банки реструктурировали на своих условиях. Как отмечают аналитики агентства, у банков были стимулы предлагать послабления по кредитам даже тем заемщикам, которые не подпадали под госпрограмму: ЦБ разрешил банкам временно не создавать дополнительные резервы для покрытия таких проблемных ссуд.

По оценкам АКРА, необходимость досоздавать резервы по реструктурированной задолженности может привести к потерям около 600 млрд рублей, или около 5—6% всего капитала системы. Такой объем резервов не станет фактором существенного снижения нормативов достаточности капитала, однако затруднит прохождение и/или выход из кризиса ввиду необходимости досоздания резервов и по другим кредитным продуктам. Доля просроченной задолженности в совокупном розничном портфеле по системе в 2020 году составляет в среднем 4,6% против 4,9% в 2019 году и 6,1% в 2018-м, что достигается, с одной стороны, за счет активного роста объема кредитования, а с другой — реструктуризацией кредитов в части отсрочки платежа. «Сравнительно худшая картина» будет видна в IV квартале 2020 года или в начале 2021-го, допускают аналитики.

Вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока, полагают аналитики. Это объясняется ростом безработицы и падением реальных доходов. Если весь объем кредитов, попавших под реструктуризацию, останется проблемным (IV–V категории качества), банкам потребуется досоздать резервы примерно на 70% такой задолженности, говорится в обзоре.

Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80—85 млрд рублей, сообщила РБК директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, в основном россияне просили банки изменить условия погашения потребкредитов, но был значительный рост обращений по поводу кредитных карт. Тенденция говорит об ухудшении качества задолженности физлиц. Если раньше проблемной зоной были потребкредиты, то сейчас это еще и кредитные карты, отмечает она.

