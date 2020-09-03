Группа депутатов от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в четверг в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс , предусматривающих отмену транспортного налога. Поправки в этой связи предлагается внести также в Бюджетный кодекс . Материалы выложены на сайте Государственной думы.

Законопроект с поправками в НК «разработан в целях снижения избыточного налогообложения путем отмены взимания транспортного налога в Российской Федерации», отмечается в пояснительной записке к документу.

Авторы констатируют, что споры о том, насколько справедлив транспортный налог, идут в течение многих лет. «Эксперты указывают на двойное налогообложение водителей транспортного средства, поскольку, заливая бензин, они платят акциз, а также раз в год обязаны платить транспортный налог. Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка. Социальную напряженность среди водителей вызывает и то, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же», — указывают парламентарии.

По их словам, ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, хотя в настоящее время объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу. Депутаты обращают внимание на то, что во многих странах транспортный налог включен в стоимость топлива. Согласно положениям Бюджетного кодекса РФ, транспортный налог зачисляется в полном объеме в бюджеты регионов и наряду с акцизами на нефтепродукты является источником формирования дорожных фондов субъектов РФ.

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога В частности, по мнению Минфина, компенсация выпадающих доходов за счет акцизов на топливо может иметь негативные последствия: значительное увеличение ставки акциза приведет к росту цен практически на все товары.

«Регионам крайне сложно отменить данный налог, поскольку они будут автоматически лишены субсидий из федерального бюджета», — признают авторы законодательной инициативы. При этом они напоминают, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции некоторые субъекты РФ отменили транспортный налог для наиболее сильно пострадавших индивидуальных предпринимателей.

«Полагаем, что в нынешних условиях резкого падения доходов отмена на федеральном уровне регионального транспортного налога является мерой необходимой и своевременной. Законопроектом предлагается признать утратившими силу положения ряда статей первой и второй частей Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе главы 28, а также внести изменения в отдельные статьи первой части НК РФ, регулирующие вопросы транспортного налога», — указывают разработчики поправок.

Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

В материалах к законопроекту в том числе содержится отзыв правительства. Кабмин не поддержал законопроект, указав, в частности, на то, что предлагаемый авторами способ компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ от транспортного налога (эти потери, как отмечается в отзыве, оценены самими же авторами поправок в сумму не менее 160 млрд рублей в год) за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета не соответствует ряду принципов бюджетной системы РФ, в частности принципам разграничения доходов и расходов, самостоятельности и сбалансированности бюджетов. Кроме того, законодатели не определили источники финансирования расходов федбюджета на такие межбюджетные трансферты.



В августе сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта, предполагающего отмену транспортного налога, депутатом Андреем Барышевым от «Единой России». Он считает, что «полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране». Идея была раскритикована Минфином.