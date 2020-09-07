Клиенты банка «Восточный», которые с 7 сентября оформят кредитную карту «Кэшбэк», смогут не платить за снятие наличных в первый месяц ее использования. Как уточняется в релизе кредитной организации, возможность реализована в рамках акции по возврату комиссии за снятие наличных.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года.

«По условиям акции держателям карты «Кэшбэк» в течение месяца после оформления карты банк возвращает комиссию за снятие наличных. Комиссия возвращается в виде бонусов, которыми можно возместить стоимость оплаченной картой покупки. Возмещение расходов на покупку происходит по правилам бонусной программы «Кэшбэк», которая доступна держателям кредитной карты. Всего можно компенсировать комиссию за снятие до 100 тыс. рублей наличными», — указано в сообщении.



В банке напоминают, что его кредитная карта «Кэшбэк» позволяет клиентам самостоятельно выбирать категории повышенного кешбэка и получать обратно до 15% от потраченных средств. На выбор предлагается пять бонусных категорий: «Онлайн-покупки», «За рулем», «Отдых», «Тепло» и «Все включено». Кешбэк зачисляется в бонусах, которыми можно компенсировать оплаченные картой покупки; 1 бонус равен 1 рублю.