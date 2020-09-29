Банк ДОМ.РФ улучшил условия «Дальневосточной ипотеки». Теперь приобрести вторичное жилье у юридического или физического лица можно не только на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, но и на территориях любого муниципального образования Магаданской области и Чукотского автономного округа при условии заключения кредитного договора до конца 2021 года, сообщили в кредитной организации.

Кроме того, льготные кредиты стали доступны для еще одной категории граждан — участников региональных программ «Повышение мобильности трудовых ресурсов», которые переезжают на работу на Дальний Восток. Также снижено требование к возрасту индивидуального жилого дома, на который можно оформить кредит: под условия программы подпадают постройки не старше 1990 года.

«Дальневосточная ипотека» в Банке ДОМ.РФ доступна по ставке от 0,7% при внесении единовременной комиссии в рамках программы субсидирования. По такой ставке оформить кредит могут молодые семьи не старше 36 лет и участники программ «Дальневосточный гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов» при дистанционной подаче заявки на сайте банка и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ. При отсутствии единовременного платежа ставка составит от 1,2%. Минимальный размер первоначального взноса — 15%. В качестве созаемщиков могут быть привлечены лица, не отвечающие требованиям, указанным в программе. Созаемщик привлекается в случаях, когда доходов заемщика недостаточно для получения ипотечного кредита. По одному кредиту может быть не более четырех заемщиков.