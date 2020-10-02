🔹 Пользователи «Народного рейтинга» Банки.ру жалуются на невозможность получить квитанцию об оплате налогов через портал ФНС «Личный кабинет налогоплательщика» без согласия на рекламную рассылку от Газпромбанка. Всплеск подобных отзывов пришелся на конец сентября.

🔹 Банк России отозвал лицензию ТЭМБР-Банка на осуществление банковских операций. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. ТЭМБР-Банк функционировал в условиях корпоративного конфликта. Выплаты вкладчикам ТЭМБР-Банка начнутся не позднее 16 октября, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 октября.

🔹 Снижение цен на нефть и пандемия коронавируса привели к ухудшению операционной среды, что не могло не сказаться на прибыльности банков и качестве их активов, говорится в исследовании АКРА. В наибольшей степени, отмечают аналитики, эти тенденции повлияли на увеличение объемов потенциально проблемных ссуд в банковских кредитных портфелях. По оценке АКРА, реальная величина проблемной задолженности корпоративных заемщиков на балансах банков будет видна к середине 2021 года. Потенциальный объем дополнительного резервирования банками анализируемой выборки по данным ссудам составит не менее 650 млрд рублей.

🔹 Платежная система Visa разослала банкам-участникам меморандум с обязательным требованием обеспечить переводы средств между картами банка по номеру телефона. На это банкам отведен год. Из письма следует, что с 30 сентября 2021 года Visa Direct-эквайеры и эмитенты обязаны будут использовать идентификатор (номер мобильного телефона) для пополнения карты в качестве дополнительной опции для данных получателя. Новое требование к банкам вводится не только в России, но и в других странах.