Пользователи «Народного рейтинга» Банки.ру жалуются на невозможность получить квитанцию об уплате налогов через портал ФНС «Личный кабинет налогоплательщика» без согласия на рекламную рассылку от Газпромбанка.

«При оплате с использованием платежной системы Газпромбанка, в конкретном случае при оплате из личного кабинета налогоплательщика, есть возможность произвести оплату без согласия на предоставление рекламных материалов, а вот получить квитанцию об оплате без этого согласия уже нельзя», — описывает проблему пользователь под ником Vdn123.

«Как это вообще возможно-то? Я оплачиваю налоги, а меня еще хотят напичкать рекламой госбанков», — пишет еще один налогоплательщик.

Всплеск подобных отзывов пришелся на конец сентября.

На запрос Банки.ру Газпромбанк сообщил, что планирует дорабатывать сервис предоставления квитанции на сайте nalog.ru. При этом в банке заявили, что предоставление квитанции через дистанционные каналы на сайте nalog.ru не является обязанностью кредитной организации.

«Это дополнительная функция, которую мы оказываем клиентам для их удобства. Она никак не влияет на возможность уплаты налогов на сайте nalog.ru, является необязательной и добровольной. Если клиент не хочет пользоваться предлагаемой функцией Газпромбанка, которая позволяет получить квитанцию дистанционно, он может обратиться в банк, с карты которого была произведена уплата налога», — пояснили в пресс-службе кредитной организации.

Плательщик может лично обратиться в офис Газпромбанка для получения копии платежного поручения, добавили в пресс-службе банка. Чтобы отказаться от рекламной рассылки Газпромбанка, нужно также прийти в отделение банка.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru