Новое требование к российским банкам, которое обязывает их обеспечить возможность денежных переводов по номеру мобильного телефона в рамках сервиса Visa Alias, вводится не только в России, но и в других странах. Международная платежная система Visa подтвердила введение нового правила.

«Данное правило вводится сразу для нескольких стран, в том числе для России, Казахстана, Белоруссии и Украины с целью предоставления сервиса переводов как внутри страны, так и за границу», — отметили в компании.

«Мы продолжаем развивать сервис Visa перевода средств с карты на карту, который активно используется в России с 2008 года, и постоянно привносим в него новый функционал, востребованный потребителями, а также улучшаем существующий. Примером такого улучшения является дополнение к требованиям касательно реализации банками — участниками Visa опции использования в сервисе переводов с карты на карту номера телефона в качестве идентификатора получателя средств», — сообщили в компании.