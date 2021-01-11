Пандемия негативно повлияла на деятельность более чем 40% компаний, являющихся членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом рассказал в интервью ТАСС президент организации Александр Шохин.

«Эпидемия COVID-19 негативно повлияла на деятельность 41,2% компаний — членов РСПП, как показал проведенный нами опрос. Для малого бизнеса последствия пандемии были серьезнее — о возникших в связи с этим проблемах в работе заявили 60% респондентов. Из числа представителей крупного бизнеса эту позицию разделяют только 34,6% предприятий», — сообщил он.

Почти треть компаний, принявших участие в опросе, все же сохраняет оптимизм, рассчитывая на дальнейшее серьезное улучшение своих позиций на рынке, уточнил Шохин.

По его словам, многие крупнейшие частные компании, принявшие участие в опросе, не сокращали объемы своих инвестиционных программ в 2020 году. Это «крайне важно для поддержания внутреннего спроса с точки зрения мультипликативного эффекта», подчеркнул глава РСПП.

Среди позитивных моментов он упомянул реализующиеся экспортные проекты: «Так, в 2020 году некоторые компании смогли занять новые ниши на внешних рынках, в том числе в высокотехнологичной сфере. А ряд секторов вышел на ускоренные темпы развития. В частности, это касается роста спроса на IT-услуги и цифровые решения; активно развивается сегмент дистанционной торговли и доставки».

«Можно говорить о том, что компании, которые в докризисный период инвестировали в новые технологии, цифровизацию, повышение производительности и персонал, смогли воспользоваться наработанным бэкграундом для сильного рывка», — заключил Шохин.

По его информации, РСПП в течение этого года провел ряд опросов по оценке востребованности и эффективности различных мер поддержки. Из числа участников опроса 40% воспользовались хотя бы одной финансовой мерой поддержки.

Глава РСПП: у российской экономики есть поводы для оптимизма в 2021 году По словам Александра Шохина, российская экономика и бизнес продемонстрировали высокую адаптивность и способность к развитию даже в самых экстремальных условиях.

«К числу наиболее востребованных мер можно отнести кредит на зарплату / возобновление деятельности по ставке 2%, субсидии на сохранение штатной численности в размере одного МРОТ на одного сотрудника, льготные кредиты системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств и ряд других, — рассказал президент РСПП. — Согласно нашим опросам, из фискальных мер наиболее востребованными оказались продление сроков представления отчетности, продление сроков ответов на налоговые требования и учет расходов на дезинфекцию, приобретение спецодежды, масок и так далее. Следует отметить, что эти же меры оказались и наиболее эффективными с точки зрения воспользовавшихся ими компаний. Для малого бизнеса наиболее востребованной налоговой мерой стало применение пониженных ставок страховых взносов с учетом того, что у многих субъектов таких компаний на заработную плату приходится значительная часть расходов».

Тем не менее, по словам Шохина, многие востребованные меры поддержки нуждаются в «донастройке». В частности, треть опрошенных РСПП компаний столкнулась со сложностью выполнения нормативов, установленных условиями программы поддержки. Например, это касается требования о сохранении численности персонала на длительный период. Непростой является процедура отчетности, о чем говорят и компании, получившие поддержку, и компании, отказавшиеся от ее получения: последние восприняли избыточно сложную отчетность как значимый барьер.

«Из задач на перспективу упомянул бы расширение поддержки онлайн-мероприятий. В текущих условиях ограничений на массовые мероприятия именно онлайн-выставки и шоурумы помогли многим компаниям поддержать продажи и представить новые разработки», — сказал Шохин.

В числе прочего он упомянул наблюдающийся спрос на ускоренную цифровизацию государственных услуг для бизнеса. По его мнению, «необходимо ускоренно цифровизировать любой документооборот между бизнесом и государством, сохраняя на первое время возможность подачи документов в бумажной форме», поскольку, «как показывает практика, первые пару месяцев (а то и больше) переход на «цифру», к сожалению, сопровождается регулярными сбоями».

Относительно мер поддержки бизнеса Шохин также заметил, что стоит подумать о расширении программ субсидирования процентных ставок по кредитам на модернизацию. Кроме того, бизнес заинтересован в поддержке лизинга, в том числе международного.



«Не менее важной является возможность продления сроков действия наиболее востребованных инструментов и механизмов поддержки. На данном этапе они ограничены (где-то 2024 годом, где-то 2029 годом), но для длинных масштабных проектов поддержка нужна на более долгосрочную перспективу», — подчеркнул глава РСПП.