Российская экономика завершила 2020 год с падением по всем ключевым показателям, но, несмотря на неопределенность, поводы для оптимизма есть. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Мир уже не будет прежним, — констатировал он. — «Новая нормальность», которую обсуждали последнюю пару лет, оказалась совсем другой — с ограничениями на перемещения людей, запретом на деятельность отдельных секторов, а то и практически всего бизнеса, разрывом цепочек поставок. Если говорить о России, то она завершит этот год падением по всем ключевым макроэкономическим показателям. Так, инвестиции по итогам третьего квартала снизились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь ВВП за первые десять месяцев упал на 3,6%, а промышленность за 11 месяцев сократила выпуск на 3%. Но все же это неплохой результат — падение могло быть существенно глубже».

По словам президента РСПП, «можно говорить о том, что российская экономика и российский бизнес продемонстрировали высокую адаптивность и, что особенно важно, способность к развитию в любых, даже самых экстремальных условиях».

Во многом устойчивость российской экономики объясняется эффективными мерами антикризисной и системной поддержки бизнеса, полагает Шохин. В частности, поддержка системообразующих компаний, а также малого и среднего бизнеса в наиболее сильно пострадавших отраслях позволила компаниям остаться на рынке, сохранить уровень занятости, продолжить реализацию начатых инвестиционных проектов, а в некоторых случаях даже запустить новые. Благодаря новой специализированной программе Фонда развития промышленности удалось реализовать проекты, связанные с производством лекарств, масок, защитных средств. Принятые меры обеспечили возможность оперативного увеличения производства критически важных в условиях пандемии товаров, подчеркнул Шохин.

«Правильным оказался также курс на эффективное импортозамещение: в условиях разрыва традиционных каналов поставок развитие новых сегментов производства внутри страны, безусловно, повысило устойчивость бизнеса», — заметил он.

«Одновременно с этим кризис помог выявить и «узкие места» взаимодействия бизнеса и власти: неготовность ряда органов работать в электронном формате спровоцировала продление сроков действия разрешений, лицензий и иных аналогичных документов», — обратил внимание глава РСПП.

По его мнению, основной вызов для экономики РФ в 2021 году связан с непредсказуемой ситуаций с распространением новой коронавирусной инфекции. «Несмотря на вывод на рынок вакцин от COVID-19, риски остаются, так как появляются новые штаммы, а ограничения на перемещения людей и ведение бизнеса сохраняются. Все это может привести к тому, что уровень спроса на глобальных рынках может оказаться ниже, чем хотелось бы», — пояснил Шохин.

«Пока сложно в полной мере предсказать, как новые и застаревшие проблемы скажутся на рынке труда», — отметил в числе прочего он.



«Предсказать развитие событий в 2021 году достаточно сложно, но некоторые основания для оптимизма все же есть», — заключил глава РСПП.