



Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

В линейке ВУЗ-Банка появилась новая дебетовая карта «Классика». Держатели карты смогут получить повышенный кешбэк в размере 3% за покупки в аптеках и супермаркетах. Доходность на остаток составляет 3,75% годовых при совершении покупок по карте на сумму от 5 тыс. рублей.

Кредитную карту Mastercard «Русского Стандарта» теперь можно получить онлайн в интернет-банке всего за несколько кликов и сразу ею пользоваться. Подать заявку можно дистанционно в «RSB Online». При положительном решении банка, перед подписанием договора, клиент должен ознакомиться со всеми финансовыми условиями. После подписания договора клиенту становится доступна цифровая кредитная карта.

Держатели карт Новикомбанка с 1 января по 31 марта смогут получить повышенный кешбэк в размере 5% за оплату товаров и услуг из категорий «Транспорт», «Фастфуд» и «Цветы». Программу «Кешбэк» можно подключить к одной или нескольким картам, например к кредитной и зарплатной, а затем просто оплачивать подключенной к программе картой покупки, в том числе в Интернете.

Ряд банков с января внесли изменения в условия карточных продуктов в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и начисления дохода на остаток.