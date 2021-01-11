Некоторые банки с января 2021 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка и стоимости обслуживания. Разберемся, что изменилось.



Кешбэк и бонусные программы

Банк «Кубань Кредит» начисляет кешбэк 5% в категории «Здоровье» и 0,5% от прочих покупок по карте «Пенсионная». Максимальная сумма возврата — 1 тыс. рублей в месяц.

Банк «Нейва» в январе начисляет кешбэк 3% по Visa Gold при совершении покупок в категории «Развлечения».

Норвик Банк с января начисляет по дебетовым картам 5% в категориях «Спорттовары», «Цветы», а по кредитным — 5% в категориях «Аптеки», «Такси и лимузины».

Банк ДОМ.РФ по дебетовым и кредитным картам начисляет повышенный кешбэк за I квартал 2021 года в размере 5% при совершении операций на сумму от 15 тыс. рублей в категориях «Развлечение», «Транспорт», «Красота».

Московский Кредитный Банк предложил новые категории повышенного бонусирования по программе «МКБ Бонус», действующие до конца марта: «Развлечения», «Детские товары», «Видеоигры», «Каршеринг и такси», «Автомойки» и «Домашние животные». Ставка повышенного начисления баллов и количество выбранных категорий зависит от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «Кафе и рестораны» (кроме фастфуда), а также для держателей карт «Мудрость» доступна категория «Аптеки».

СДМ-Банк представил новые категории кешбэка по программе лояльности «Копить-Купить»: к «Онлайн-кинотеатрам» и «Транспорту» добавились «Такси», «Автомойки», «Рестораны, бары», «Цветы», «Товары для дома». Размер кешбэка, как и прежде, составляет 1 рубль за каждые 25 или 50 рублей покупки, в зависимости от категории. Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей в месяц.

Процент на остаток

Банк «Санкт-Петербург» по дебетовой карте Black начисляет процент на остаток средств на счете до 1,5 млн рублей (включительно) в размере ключевой ставки ЦБ РФ. Начисление процентов на остаток средств на счете от 1 500 000,01 рубля — 0% годовых (на часть остатка, превышающую 1,5 млн рублей).