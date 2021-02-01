Новикомбанк предлагает «Вклад на 5».
Срок депозита — 367 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Доходность составляет 4,5—5% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы в течение всего срока действия депозита. Минимальная сумма допвзносов неограниченна.
Расходные операции не допускаются.
Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. В случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.
Оформить депозит можно в отделениях банка, а также через интернет-банк или мобильный банк до 31 мая.