Банк России в I квартале 2021 года зафиксировал минимальное за десять лет число операций по снятию наличных с банковских карт — 544 млн операций на общую сумму 6 трлн рублей. Такие данные статистики национальной платежной системы, которую опубликовал ЦБ, приводит РБК . Предыдущий антирекорд за много лет (551 млн операций) был установлен во II квартале 2020 года, в разгар локдауна из-за пандемии COVID-19.

Меньше операций по снятию наличных россияне совершили в I квартале 2011 года — 531 млн операций. Но эти данные не до конца сопоставимы с текущими показателями: в начале 2013 года ЦБ изменил методологию сбора сведений для этой статистики и перестал учитывать операции по так называемым предоплаченным картам (для их открытия не требуется проходить полную идентификацию, из-за чего по ним установлены лимиты), пишет РБК. Максимальное число операций по снятию наличных с карт по новой методологии было достигнуто во II квартале 2016 года — 893 млн.

Всего за I квартал 2021 года россияне совершили 13,7 млрд операций с помощью банковских карт на общую сумму 27 трлн рублей. Самой популярной операцией (по объему) остаются денежные переводы — россияне перевели друг другу 12,2 трлн рублей, совершив 2,6 млрд трансакций. По количеству трансакций первое место занимает безналичная оплата товаров и услуг — 10,6 млрд платежей на 8,8 трлн рублей.

Всего банки эмитировали 307,7 млн карт по итогам I квартала, активными из них были 209,3 млн. К активным картам ЦБ относит те, по которым совершались операции за отчетный период.

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Снятие наличных с карт стало самой непопулярной операцией по объему с IV квартала 2019 года. Тогда сумма снятых средств впервые уступила не только объему переводов, но и безналичным платежам. Согласно данным ЦБ, по итогам 2020 года доля безналичных платежей в общем объеме оплаты товаров и услуг составила 70%. СберБанк, у которого отличается методика подсчета показателя, в 2020 году зафиксировал долю безналичных платежей на уровне 54,1%.

Основным фактором, влияющим на уменьшение необходимости снятия денег с карт, стало развитие Системы быстрых платежей, считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева: «СБП позволяет оперативно переводить средства между счетами разных банков без комиссии, до 100 тысяч рублей в месяц. То есть если раньше держатели карт могли снимать деньги в банкомате, чтобы переложить их на карту другого банка и таким образом избежать комиссии, то теперь эту функцию выполняет СБП. Таким образом, отпала необходимость снимать денежные средства в том случае, если их надо перевести на счет в другом банке себе, родственникам и т. п.». По данным ЦБ, в I квартале 2021 года через СБП было переведено 640 млрд рублей, а за весь 2020 год — 795 млрд.

Центробанк оценил изменения в балансе наличных и безналичных расчетов россиян Россияне стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. При этом доля тех, кто не может обойтись без расчетов по карте, превысила долю граждан, которые не представляют себе полного отказа от наличных расчетов, свидетельствуют данные представленного Центробанком исследования , посвященного отношению граждан к различным платежным средствам.

Количество трансакций по снятию наличных снижается, потому что из-за пандемии больше торговых точек стали принимать карты и больше людей освоили безналичные платежи, добавляет руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Этому также способствовало и то, что население стало менее мобильным, продолжает эксперт: «Теперь, например, люди реже снимают деньги по дороге в офис, так как перешли на удаленный формат работы и им удобнее платить картой».



По мнению Обаевой, число операций по снятию наличных с карт продолжит снижаться, так как на руках у россиян до сих пор остаются большие объемы наличных. «Но всегда останутся пользователи, которые не доверяют банковской системе и «опустошают» карты, чтобы пользоваться только наличными, потому что им так спокойнее. Также еще не во всех регионах широко развернута сеть приема безналичных платежей, что тоже будет влиять на снятие денег с карт», — говорит эксперт.