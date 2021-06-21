Россияне стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. При этом доля тех, кто не может обойтись без расчетов по карте, превысила долю граждан, которые не представляют себе полного отказа от наличных расчетов, свидетельствуют данные представленного Центробанком исследования , посвященного отношению граждан к различным платежным средствам.

Доля участников опроса, которые в 2020 году оплачивали товары и услуги преимущественно наличными деньгами, составила 30% против 36% в 2019-м, показывают материалы ЦБ. «В 2020 году население стало реже использовать наличные деньги при осуществлении розничных расчетов, что в значительной степени связано с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции», — объясняет регулятор.

Что касается причин для выбора наличного способа оплаты, то чаще всего звучали ответы о том, что наличная оплата привычнее (25%) либо у респондентов нет возможности рассчитываться безналичным способом (21%); часть опрошенных считают, что наличная оплата помогает контролировать расходы (19%); некоторые уверены, что продавцы охотнее принимают наличные в торговых точках (16%), расчеты наличными безопаснее (12%) и быстрее (11%); кто-то получает доход наличными (10%), считает оплату наличными более простой или боится технических сбоев (по 9%), а есть и те, кому просто нравится отсчитывать банкноты, держать их в руках (7%).

Также исследование ЦБ показало, что 74% россиян активно пользуются безналичными средствами платежа, в основном дебетовыми картами; 33% опрошенных осуществляют платежи с помощью смартфонов.

Население России стало чаще использовать карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных денег в банкоматах, выяснил Центробанк: безналичные расчеты в 2020 году выбирали 77% опрошенных владельцев банковских карт, и лишь 23% предпочитали снимать наличные деньги для оплаты товаров и услуг.

Выбор банковских карт в качестве платежного средства респонденты объясняли удобством их использования: например, возможностью не носить с собой большое количество наличных денег (47%), скоростью карточных расчетов (42%), простотой операций (39%), наличием программ лояльности у банков и возможностью дистанционной оплаты (по 27%).

Доля держателей банковских карт составила в 2020 году 90%.

В числе тенденций в платежной сфере Центробанк отмечает рост вовлеченности физлиц в сферу безналичных платежей (доля тех, кто вообще не использует безналичные средства платежа, снизилась за год с 14% до 10%).

Кроме того, впервые доля тех, кто не может обойтись без расчетов с использованием банковских карт, превысила долю граждан, которые не представляют свою жизнь без наличных расчетов (58% и 55% соответственно).

Также в презентации результатов исследования отмечается, что более четверти граждан стали активными пользователями банковских мобильных приложений.

По данным ЦБ, оплата картами вышла на лидирующие позиции практически по всем видам услуг. Так, граждане оплачивают картами услуги мобильной связи (82%), гостиничные счета (72%), счета в кафе, барах, ресторанах (70%), услуги ЖКХ (68%), услуги автосервисов и заправок (67%).



При этом наличные деньги пока используются чаще карт при оплате проезда в общественном транспорте: здесь их доля составляет 59%.