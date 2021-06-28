Собственные средства МСП Банка на 1 июня опустились до 22,9 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей ниже величины уставного капитала (24,2 млрд рублей), пишет «Коммерсант» . Это следует из данных на сайте ЦБ. На устранение разницы в величине капиталов дается 45 дней, при неисполнении требований регулятор может отозвать лицензию у банка.

В мае отчисления в резервы на возможные потери по ссудам составили 1,6 млрд рублей против 850 млн рублей в январе — апреле, подсчитал управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев. Основной объем резервов был создан по кредитам юридическим лицам, просроченная задолженность по ним в мае выросла на 15%. Падение собственного капитала банка ниже величины уставного — крайне редкий случай, отметил Сараев. Если размер основного капитала банка падает ниже уставного, согласно указанию ЦБ 1260-У банк обязан или увеличить основной капитал, или уменьшить уставный капитал до величины основного капитала, поясняет партнер консалтинговой группы GRM Сергей Новиков.

Как сообщил Сараев, когда срабатывает основание для банкротства, это автоматически является триггером того, что банк перейдет в последнюю классификационную группу согласно указанию ЦБ 4336-У. Если банк соблюдает нормативы достаточности по капиталу и своевременно восстановил капитал, никаких санкционных мер применяться не будет, добавил Новиков. Ситуацию осложняет то, что с 1 июля МСП Банку придется досоздавать резервы по реструктурированным кредитам, поскольку отменяются послабления ЦБ. В предыдущие годы банк получал поддержку и вливания капитала от своих акционеров, отметил младший вице-президент Moody's Лев Дорф. По его словам, пока остаются неопределенными размер и сроки получения данной поддержки.

Это уникальная ситуация, может быть применено особое регулирование, сообщил один из источников издания. Банк взял высокие темпы кредитования, однако «не нарушал свою бизнес-модель и действовал в рамках выверенной стратегии».