Минцифры и Минтруд опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала «Госуслуги» о новых единовременных выплатах. Соответствующую информацию распространило Минцифры.

«По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах», — сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, чьи слова приводятся в релизе ведомства.

Он рассказал, что портал сам заполнит форму заявления на выплату 10 тыс. рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в Пенсионный фонд России. «Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат», — подчеркнул министр.

«Механизм новых уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля. Если уведомление с портала вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом», — уточнил он.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнутся с 16 августа Перечисление единовременных выплат в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

Шадаев также обратил внимание на то, что крупные банки предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета.



«Здесь стоит отметить ВТБ, который первым сделал масштабное специальное предложение по «школьной» выплате гражданам, предложив специальную медицинскую страховку для всех детей в семье и дополнительные выплаты. Позже Альфа-Банк, Почта Банк и СберБанк объявили свои специальные акции с предложением своим клиентам дополнительных бонусов и различных бесплатных медицинских страховок, в том числе от последствий коронавируса. Мы надеемся, что другие банки также присоединятся к этой инициативе и предложат получателям выплат различные программы лояльности», — отметил глава Минцифры.

Ася ШАЛИМОВА