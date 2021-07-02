Президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Так, президент в целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановил произвести в августе — декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей следующим гражданам РФ, проживающим на территории страны:

одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года). Единовременная выплата производится на каждого такого ребенка;

инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей). Если выплата осуществляется родителям/представителям, то также — на каждое из лиц, для которых она предусмотрена.

Правительство РФ должно «обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, а также определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты», а обеспечить проведение выплат должен Пенсионный фонд РФ.

Получатели могут обратиться в ПФР за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года.



«Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам», — уточняется в указе президента.

Ася ШАЛИМОВА