Перечисление единовременных выплат в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

«С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста, это от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. По вашему поручению, Владимир Владимирович, выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может еще по каким-то причинам не пойти в школу. <…> Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года — с 16 августа», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Выплаты на детей школьного возраста охватят более 20 млн детей, на это будет выделено 204 млрд рублей, указал Котяков.

«Планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 миллионов детей, общий объем расходов федерального бюджета составит 204 миллиарда рублей», — заявил он.



Президент России озвучил новые меры поддержки семей с детьми в послании Федеральному собранию. В августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Мера также касается первоклассников этого года.