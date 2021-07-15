Переход на удаленный режим работы значительно повышает киберриски для компаний, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании Check Point. О наиболее значительном увеличении числа атак сообщили представители финансового (54%), коммунального (52%) и производственного (47%) секторов. Многие компании используют несколько разрозненных решений, IT-специалистам и экспертам по безопасности сложнее ими управлять, они не видят ландшафт угроз целиком, рассказал руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point Software Technologies Алексей Белоглазов. Особенно уязвимы сегодня государственные и муниципальные структуры, а также субъекты критической информационной инфраструктуры или операторы информационных систем персональных данных, отметил директор по информационной безопасности компании-разработчика «МойОфис» Александр Буравцов.

По данным Check Point, существует три наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются IT-специалисты и эксперты по безопасности: это масштабирование производительности (46%), решение проблем конфиденциальности и хранения данных (42%) и поддержка удаленного доступа с личных устройств сотрудников, включая домашние ПК, телефоны и планшеты (40%). Главными рисками для компаний при переводе сотрудников на «удаленку» стали утечки конфиденциальной информации, заражение корпоративной сети вредоносным ПО и несанкционированный вход в корпоративную сеть, пояснил Буравцов.

Число утечек информации за пандемию выросло на треть Вряд ли третья волна коронавируса даст 100% прирост утечек, как первая, но ожидать удвоения темпов вполне возможно.

Сотрудник компании, работающий удаленно, представляет опасность для корпоративных IT-ресурсов и IT-активов компании, потому что находится за пределами периметра корпоративной сети и может оказаться вне контроля со стороны корпоративных средств и политик безопасности, сам его компьютер может быть заражен, отметили в Panda Security в России и СНГ.

Главная проблема в том, что бизнес в России сегодня не готов серьезно инвестировать в собственную информационную безопасность, считает исполнительный директор Artezio Павел Адылин. По оценкам директора блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина, частой проблемой у предприятий остается недостаточно защищенная аутентификация пользователей на внешнем периметре, когда сотруднику компании необходимо зайти на рабочий адрес электронной почты. Другая ситуация — это обеспечение доступа ко внутренним сервисам из внешней сети.

Предупредить угрозы можно только четким выстраиванием бизнес-процессов и системой контроля над удаленной работой сотрудников, в том числе безопасностью тех устройств, с которых они работают дома. Способы предупреждения угроз индивидуальны и зависят от масштаба компании, ее ресурсов, удаленности сотрудников, пояснил управляющий партнер адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Сергей Бородин. По его мнению, критически уязвимы те российские компании, которые не спешат обновлять внутренние документы, юридически регулировать бизнес-процессы и уделять внимание информационной гигиене внутри компании.