В июне The Smart Payment Association (SPA) предупредила, что глобальный дефицит микрочипов в ближайшем будущем может повлиять на доступность банковских карт, из-за чего производители начали сталкиваться с увеличением сроков поставок микросхем для их сборки, пишут «Известия» . Также нехватка этих элементов может отразиться на производстве сим-карт.

С аналогичным заявлением в начале августа выступило аналитическое агентство ABI Research. По данным компании, в 2021 году банковский сектор может недосчитаться около 347 млн карт, в 2022-м — 740 млн. Там же отметили, что в первой половине 2021-го разница спроса и предложения на рынке балансировалась запасами вендоров. По прогнозу ABI Research, во втором полугодии склады начнут пустеть, а новые партии элементной базы будут приходить со значительно возросшими интервалами.

Внутренний анализ компании Gisecke+Devirent (G+D; разрабатывает банковские и сим-карты) показал, что сокращение производства банковских карт даже на 10% может спровоцировать проблемы в глобальной экономике. Дефицит чипов для производства сим-карт будет не менее значимым, отмечали там.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, недостаток компонентов действительно есть, но угрозы, о которых заявляет бизнес, вряд ли реальны. «Тема дефицита сегодня настолько раздута, что под эту проблему можно подвести практически любое повышение цены. То есть производители банковских карт явно хотят поднять закупочные цены на 20–25% и своими прогнозами создают предлог. Но и их можно понять, поскольку вся элементная база из полупроводников дорожает сопоставимо», — отметил эксперт.

В условиях дефицита производители карт сталкиваются с нехваткой микропроцессорных модулей, которые также называют микроконтроллерами. При этом те чипы, которые доступны для заказа, резко выросли в цене, а сроки поставок увеличились. В компании «Микрон», которая поставляет микроконтроллеры для банковских карт «Мир», не стали отрицать проблему дефицита. Но производства значительной части сырья и материалов локализованы, поэтому российскую фирму проблема затронула в меньшей степени.

В опрошенных российских банках подтвердили, что дефицит полупроводников повлиял на производство карт. Темпы поставок новых заказов уже снизились, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Там ожидают роста закупочных цен на пластик с начала 2022 года, когда запасы чипов у их поставщиков, вероятно, истощатся. В ВТБ отметили, что их поставщики доставляют карты в рамках сроков, оговоренных в действующих контрактах. В то же время там сообщили, что банк наращивает долю цифровых карт. Операторы также в курсе сложностей с производством сим-карт. Общий объем их поставок в Россию — свыше 100 млн штук в год, и влияние дефицита на этот объем ощущается, отметили в МТС. В компании не исключают, что в будущем доступность карт для них снизится, а закупочная стоимость вырастет.