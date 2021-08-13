Держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, сообщили «Известиям» в платежной системе. Ее представитель уточнил, что такой функционал стал доступен банкам — партнерам финансовой организации в 2021 году и многие из них планируют его реализацию в своих мобильных приложениях.

Сервис уже начали внедрять ВТБ, Хоум Кредит Банк и МТС Банк, сообщили их представители. В Хоум Кредит Банке уточнили, что находятся на стадии «пилота», в ближайшее время планируется предоставить держателям карт Visa функционал отказа от подписок, а на следующем этапе интегрировать возможность оформить автоплатежи на популярные цифровые сервисы. Планируют реализацию технологии также в СКБ Банке, изучают такую возможность в Росбанке, ПСБ, УБРиР и «ДОМ.РФ», не исключают запуск функционала в Новикомбанке. В «ДОМ.РФ» рассматривают возможность внедрения новшества в 2022 году.

Цифровой сервис будет интегрирован в мобильное приложение банка. Там пользователям будет показан список онлайн-магазинов или сервис-провайдеров, где оформлены их подписки по картам и счетам, пояснили в ВТБ.

По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, для использования подписки на услуги необходимо наличие привязанного платежного средства в личном кабинете онлайн-магазина. «Важно, чтобы все платежные системы могли передавать информацию о том, где указаны данные карты клиента, и предлагать возможность управления ею: отключить, изменить, добавить карты. Именно в этом заключается ценность такого сервиса. Новая услуга повышает безопасность хранения клиентских данных, поскольку при привязке карты в онлайн-магазине сохраняется не ее номер, а токен», ― пояснил он.

В МТС Банке отметили еще одно преимущество сервиса: при перевыпуске карты данные автоматически обновятся и клиенту не нужно будет заново оформлять подписку. Этот сервис позволит контролировать в первую очередь устаревшие подписки, о которых клиент мог уже забыть, а также сервисы, которые подключают регулярные списания с ненадлежащим уровнем информирования, отметил вице-президент банка «Открытие» Александр Дынин.

Похожий по функционалу сервис разрабатывается в рамках Системы быстрых платежей, но с отличным принципом оформления подписок, добавил директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков. «Сервис от Visa ведет подписки по реквизитам карты, а сервис в СБП ― по номеру счета. Они могут дополнять друг друга, увеличивая эффективность за счет синергии. Прогнозируем, что оба продукта от разных поставщиков будут пользоваться популярностью», ― ожидает специалист.