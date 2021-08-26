В отношении расчетной небанковской кредитной организации «Платежный Стандарт» начата процедура принудительной ликвидации, следует из материалов ЦБ. Деятельность временной администрации РНКО, назначенной в связи с отзывом ее лицензии, будет прекращена, сообщается на сайте регулятора в четверг, 26 августа.

«В связи с вынесением Арбитражным судом Новосибирской области решения <…> от 17 августа 2021 года о принудительной ликвидации ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Стандарт» <…> и дополнительного решения от 24 августа 2021 года о назначении ликвидатора <…> приказываю прекратить с 27 августа 2021 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией <…>, назначенной приказом Банка России от 25 декабря 2020 года <…> в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в документе за подписью первого заместителя председателя Банка России, председателя комитета банковского надзора Дмитрия Тулина.

Согласно опубликованному в четверг сводному отчету временной администрации «Платежного Стандарта», на дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации ее активы составляли 247,5 млн рублей, обязательства — около 128,6 млн.

В связи с отзывом лицензии у РНКО «Платежный Стандарт» 25 декабря 2020 года Банк России указывал, что ее деятельность «характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной».



При этом в компании «Обувь России», которая выступала материнской организацией финучреждения, высказали мнение, что отзыв лицензии произошел из-за незначительного нарушения и связан с общей тенденцией к укрупнению банковского сектора.