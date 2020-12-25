Отзыв лицензии у РНКО «Платежный Стандарт» произошел из-за незначительного нарушения и связан с общей тенденцией к укрупнению банковского сектора, полагают в компании «Обувь России» — материнской организации финучреждения.

«Отзыв лицензии РНКО «Платежный Стандарт» произошел, по нашему мнению, по причине общей тенденции к укрупнению банковского сектора, которая наблюдается на российском финансовом рынке. Поэтому при ведении деятельности «Платежного Стандарта» мы всегда имели в виду такой риск», — говорится в комментарии , опубликованном на сайте «Обуви России».

«Причиной отзыва лицензии является незначительное нарушение, вызванное несвоевременным раскрытием информации о фактах подключения ряда клиентов. Отзыв лицензии РНКО не связан с операциями внутри группы, связан только с операциями внешних агентов», — заявили в компании.

Там подчеркнули, что «в результате отзыва лицензии деятельность группы компаний «Обувь России» и клиенты «Платежного Стандарта» не пострадают. «Платежный Стандарт» полностью развивается за счет собственных средств, кредитов не привлекает. Выявленные нарушения не связаны с рисками потери остатков средств клиентами и контрагентами РНКО».

Также отмечается, что отзыв лицензии РНКО не скажется на работе МКК «Арифметика». Переход на альтернативную платежную систему произойдет ориентировочно в течение двух недель.

ООО «Обувь России» является владельцем 99% «Платежного Стандарта», оставшаяся доля в 1% — у новосибирского ООО «Микрокредитная компания «Арифметика». Обе компании подконтрольны ПАО «ОР».



Отзывая в пятницу, 25 декабря, лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «Платежный Стандарт», Банк России пояснял, что ее деятельность «характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной».