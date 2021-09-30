Наталья Журавлева назначена исполняющей обязанности директора дивизиона «Цифровые платформы образования» СберБанка. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

«Сбер» объявляет о назначении начальника управления развития и карьеры Натальи Журавлевой исполняющей обязанности директора дивизиона «Цифровые платформы образования». Также в ближайшее время она приступит к исполнению обязанностей генерального директора ООО «СберОбразование», — говорится в релизе.

В банке указывают, что опыт работы Журавлевой в группе «Сбер» составляет около десяти лет. В роли проректора она участвовала в запуске первых образовательных программ Корпоративного университета «Сбера», открывала «Школу 21».

«Наталья — опытный топ-менеджер, под руководством которого в «Сбере» были запущены масштабные и результативные инициативы в сфере обучения сотрудников и развития их талантов. Уверен, что она поможет команде успешно реализовать намеченные планы», — отметил первый заместитель председателя правления СберБанка Лев Хасис.



Ранее в четверг стало известно, что СберБанк заменит вице-президента Марину Ракову, которая стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве, на время расследования. Само дело относится к событиям 2019 года, когда Ракова занимала должность заместителя министра просвещения. Как напоминало информагентство ТАСС в заметке на эту тему, Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее собственной просьбе. Тогда же глава СберБанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».