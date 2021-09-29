Претензии правоохранительных органов к бывшему заместителю главы Минпросвещения, вице-президенту СберБанка Марине Раковой не связаны с ее работой в банке. Как передает ТАСС, об этом заявила пресс-служба кредитной организации.

«Данный запрос не имеет отношения к деятельности СберБанка», — отметили в финучреждении, комментируя действия правоохранителей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи допрашивают Ракову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. «Следователи ведут допрос Раковой по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это дело может быть связано с ее работой в Министерстве просвещения РФ», — сказал собеседник агентства.



Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее собственной просьбе. Тогда же глава СберБанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».