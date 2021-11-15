В рамках процесса присоединения банка «Восточный» к Совкомбанку завершился проект миграции карточного портфеля, насчитывающего около 700 тыс. карт, сообщила пресс-служба процессингового центра «КартСтандарт».

Как отметили в ПЦ, на процессинговые мощности «КартСтандарта» переведен портфель банковских карт платежных систем Visa и «Мир». Кроме этого, выполнено переключение платежных сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay с сохранением активности ранее подключенных к мобильным сервисам карт на новом процессинге без перевыпуска.

«Нам удалось осуществить перенос банковских карт клиентов «Восточного» максимально бесшовно, без перевыпуска карт и необходимости заново подключать их к платежным сервисам», — заявил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

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