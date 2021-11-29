Систему страхования вкладов планируют распространить на большую часть крупного бизнеса, пишут «Известия» , ссылаясь на новую редакцию проекта основных направлений развития финрынка до 2024 года, подготовленную ЦБ. В число застрахованных не предполагается включать организации, оказывающие финансовые услуги, и компании, для которых общий лимит страхового возмещения не будет существенным в масштабах их деятельности. Также в систему страхования не попадут счета для учета денежных средств федерального бюджета, бюджетов регионов и государственных внебюджетных фондов. ЦБ оценит целесообразность расширения шкалы дифференцированных ставок взносов и корректировки оценки финансовой устойчивости банков — участников системы страхования вкладов. Сейчас взносы в ФОСВ зависят от ставок банков по депозитам и уровня их финансовой устойчивости.

Предпосылками пересмотра системы страхования в ЦБ назвали предполагаемый рост депозитной базы и планируемое АСВ завершение в 2024 году расчетов с Банком России по возврату средств, выданных в связи с дефицитом фонда. Также целевой размер Фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ) могут закрепить юридически. Вопрос АСВ проработает совместно с ЦБ. В Минфине заявили, что поддерживают расширение системы страхования вкладов на юрлиц. Как отметил источник издания, наиболее вероятный сценарий — сохранение плоской шкалы максимального страхового возмещения на уровне 1,4 млн рублей.

Поддерживают дальнейшее расширение системы страхования вкладов и в АСВ — такой сценарий соответствует мировой практике, заявили там. Сейчас в системе уже находится более двух третей юрлиц, включая 2,4 млн малых и микропредприятий и около 200 тыс. НКО, расширение системы страхования на юрлиц не приведет к резкому росту нагрузки на ФОСВ, считают в АСВ. По мере расширения системы и роста финансовой нагрузки на ФОСВ необходимо выработать подходы к определению расчетной базы взносов и размеру ставок, обеспечивающие соответствие нагрузки на банки уровню риска, отметили в госкорпорации.

АСВ предложило заемщикам рухнувших банков интернет-сервис по рефинансированию кредитов Агентство по страхованию вкладов запустило интернет-сервис по рефинансированию кредитов , полученных гражданами в банках с отозванной лицензией. Сервис доступен на странице refinance.asv.org.ru.

В Росбанке опасаются, что расширение системы страхования может привести к увеличению взносов в ФОСВ, что, в свою очередь, повысит стоимость услуг банков. Речь идет о возможном снижении ставок по депозитам и увеличении комиссий по счетам, уточнил директор департамента правового обеспечения корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса Росбанка Александр Кудрявцев. По его словам, у потенциальных клиентов будет создаваться «ощущение относительной безопасности» при размещении средств в сомнительных банках.

По словам руководителя направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Натальи Сафиной, распространение системы страхования вкладов на новые категории поспособствует улучшению бизнес-климата и снизит риски для предпринимателей. Отзывы лицензий у банков зачастую приводили к банкротству предприятий, безвозвратные потери бизнеса в самую острую фазу чистки банковского сектора (2013—2018) превысили 500 млрд рублей, оценила аналитик. По ее мнению, ЦБ прежде всего должен более точно определить характеристики организаций, для которых общий лимит страхового возмещения не будет существенным в масштабах их деятельности.