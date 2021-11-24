Агентство по страхованию вкладов запустило интернет-сервис по рефинансированию кредитов , полученных гражданами в банках с отозванной лицензией. Сервис доступен на странице refinance.asv.org.ru.

Как поясняют в АСВ, новый сервис упростит для заемщиков банков, лишенных лицензии, процесс погашения задолженности по действующему кредитному договору за счет кредита, полученного на более выгодных условиях в одной из действующих кредитных организаций.

Сервис позволяет заемщикам подать необходимые согласия на передачу персональных данных и данных по кредиту банкам — партнерам проекта. В свою очередь, банки-партнеры получают доступ к информации о кредитах заемщиков банков с отозванной лицензией и возможность направить им предложение о рефинансировании по электронной почте и СМС.

На сегодняшний день к сервису уже подключились СберБанк, Росбанк, Московский Кредитный Банк, «Зенит», Севергазбанк, «Национальный Стандарт», ББР Банк, Промсельхозбанк.



В АСВ напоминают, что совместный с банками-партнерами проект по рефинансированию кредитов был запущен в 2020 году. На конец ноября 2021 года рефинансированы кредиты на сумму около 2,7 млрд рублей. Данные средства пополнили конкурсную массу ликвидируемых банков.