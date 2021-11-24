Агентство по страхованию вкладов запустило
Как
Сервис позволяет заемщикам подать необходимые согласия на передачу персональных данных и данных по кредиту банкам — партнерам проекта. В свою очередь, банки-партнеры получают доступ к информации о кредитах заемщиков банков с отозванной лицензией и возможность направить им предложение о рефинансировании по электронной почте и СМС.
На сегодняшний день к сервису уже подключились СберБанк, Росбанк, Московский Кредитный Банк, «Зенит», Севергазбанк, «Национальный Стандарт», ББР Банк, Промсельхозбанк.
В АСВ напоминают, что совместный с банками-партнерами проект по рефинансированию кредитов был запущен в 2020 году. На конец ноября 2021 года рефинансированы кредиты на сумму около 2,7 млрд рублей. Данные средства пополнили конкурсную массу ликвидируемых банков.