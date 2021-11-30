Наиболее закредитованным регионом России является Республика Калмыкия, наименее — Республика Ингушетия. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

По данным исследования, значительный уровень закредитованности россиян наблюдается в Республика Калмыкия, Республика Тыва и Курганской области. Многолетний антилидер, Республика Калмыкия, занимает последнее место с большим отрывом. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет уже 100,1% (годом ранее было 86,9%), а у второго региона с конца, Республики Тыва, — 87,4%. Замыкающая последнюю тройку Курганская область характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 82,2%.

Согласно исследованию, в текущем году в семи регионах отношение долга к зарплате превышает 80%, а более 70% наблюдается в 25 регионах. При этом в рейтинге 2020 года лишь один регион показывал закредитованность на уровне выше 80%, а выше 70% — девять регионов.

Кроме того, в регионах России медианный объем задолженности экономически активного населения составляет 283 тыс. рублей. Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200—400 тыс. рублей (в 67 регионах), в семи регионах долговая нагрузка находится в пределах от 36 тыс. до 200 тыс. рублей. В свою очередь задолженность свыше 400 тыс. рублей была у 11 регионов.

По абсолютному объему кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 611,8 тыс. рублей. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Московская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 567,5 тыс. рублей, 513,1 тыс. и 460,5 тыс. соответственно. Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов Магаданская область, в которой ссудная задолженность в пересчете на одного человека составляет 450,4 тыс. рублей. Таким образом, лидерами по этому показателю являются в основном северные регионы.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали: Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Тюменская область и Санкт-Петербург. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался в диапазоне от 422 тыс. до 447 тыс. рублей. Москва занимает 13-е место по абсолютному объему задолженности в среднем на одного человека (объем задолженности — 390,5 тыс. рублей).

В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и юга России. Первое место в рейтинге занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 11,3%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 10,3%), однако остается намного ниже средних значений и даже намного ниже, чем у других лидеров. На втором и третьем местах находятся два других кавказских региона: Чеченская Республика и Республика Дагестан, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 22,6% и 22,8% соответственно.