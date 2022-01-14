МТС Банк задумал привлечь 11% от текущего объема капитала через выпуски субординированных облигаций

МТС Банк возвращается к размещению «вечных бондов», планируя привлечь 11% от текущего объема капитала через выпуски субординированных облигаций, пишет «Коммерсант». Банк активно привлекает средства в капитал на фоне высоких темпов роста розничного портфеля.

МТС Банк, принадлежащий одноименному сотовому оператору, планирует выпустить субординированные облигации совокупно на 6 млрд рублей. В четверг, 13 января, ЦБ зарегистрировал один из выпусков на 3 млрд рублей, который будет размещен в пользу квалифицированных инвесторов. В последний раз такой инструмент пополнения капитала банк использовал в 2019 году, но в последующие годы прибегал к привлечению средств акционеров через допэмиссии акций.

Капитал МТС Банка по «Базелю-III», согласно данным на 1 декабря 2021 года, составлял 53,6 млрд рублей. Из них уставный капитал — 15 млрд рублей, имущественный взнос акционеров — 7,6 млрд рублей, суборды — 5 млрд рублей.

Планируемые субординированные бонды будут размещены среди рыночных участников, «тем самым формируя собственную долговую кривую в инструментах с фиксированной доходностью», отметили в банке. Привлеченные средства планируется направить на формирование кредитного портфеля, который растет быстрыми темпами. Так, за 11 месяцев прошлого года объем розничного портфеля вырос на 66% до 196 млрд рублей, при этом основная часть приходится на необеспеченные кредиты.

Управляющий директор агентства «НКР» Михаил Доронкин отметил, что дополнительная эмиссия — это отвлечение капитала для акционера, который уже осуществил крупные вливания в банк в прошлом году. «В свою очередь, текущие масштабы бизнеса банка позволяют ему обслуживать заемные источники капитала без заметного давления на прибыльность. На фоне пандемии у банка были разовые крупные убытки в 2020 году, однако он достаточно быстро восстановил прибыльность и на текущий момент демонстрирует двузначные цифры по рентабельности. К тому же рыночный выпуск субордов показателен с точки зрения оценки банка внешними инвесторами», — пояснил эксперт.

При этом субординированные облигации довольно редкий инструмент на российском рынке. Например, в 2021 году такие ценные бумаги размещали только госбанки (СберБанк, ВТБ, Газпромбанк), которые ограничены в размещении дополнительных выпусков акций из-за санкций, а также Экспобанк. Как рассказал гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков, субординированный заем для банка — удобный инструмент увеличения капитала без утраты акционерами полного контроля. Особенно это актуально для банков, чьи акции не торгуются на бирже. При этом стоимость привлечения через рублевые субординированные бонды ненамного превышает ставки по депозитам и обычным облигациям, указал эксперт. Если на Западе такие инструменты размещаются среди квалифицированных институциональных инвесторов, то в России спрос формируют просто обеспеченные физические лица, отметил он.