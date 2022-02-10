МВД заблокировало крупнейшие мошеннические сайты по продаже данных краденых карт

В феврале были заблокированы три крупнейших мошеннических сайта по продаже данных банковских карт — на них появилось объявление о закрытии с символикой МВД, пишет РБК. В общей сложности там продавались данные 113 млн карт, оценили в компании в сфере кибербезопасности Group-IB.

Как рассказал представитель Group-IB, на этих ресурсах за все время их работы продавались данные о более чем 113 млн банковских карт, а их общая стоимость превышала 654,9 млн долларов. Речь идет о продаже данных карт со всего мира, доля российских среди них была невысока, говорят специалисты по кибербезопасности.

В ночь с 7 на 8 февраля на трех крупнейших интернет-ресурсах по кардингу (мошенничество с банковскими картами) появились баннеры об их блокировке российскими правоохранительными органами, рассказали в Group-IB. Речь идет о сайтах по продаже данных карт (кардшопах) Ferum и Trump's Dumps и форуме с рекламными объявлениями таких магазинов Sky-Fraud. Также объявление о блокировке появилось на сайте Uas-Service, который занимался продажей скомпрометированных SSN (social security numbers — номеров социального страхования) и доступа к RDP-серверам для обеспечения анонимности киберпреступников. Все эти ресурсы русскоязычные и управлялись русскоязычными администраторами, подчеркнули в компании.

На всех сайтах появилось объявление с символикой МВД: «Сервис закрыт навсегда в ходе спецоперации правоохранительных органов. Управление «К» БСТМ МВД России предупреждает: хищения денежных средств с банковских карт незаконны!» БСТМ — это Бюро специальных технических мероприятий МВД.

«Заглушки на данных ресурсах появились в ночь с 7 на 8 февраля, а сложности с доступом к ним появились раньше — начиная с 5 февраля», — сказал представитель Group-IB. Он пояснил, что речь идет не о простой блокировке, а о так называемом дефейсе — это распространенная практика на Западе, когда киберполиция «вешает» баннеры на заблокированный ресурс, принадлежавший арестованным киберпреступникам. «Это может свидетельствовать о том, что сотрудники полиции получили доступ к инфраструктуре злоумышленников, что возможно только в связи с задержанием лиц, причастных к управлению как форумом, так и кардшопами», — говорит представитель Group-IB.

7 февраля Тверской суд Москвы сообщил, что следователи МВД попросили отправить в СИЗО шесть участников хакерской группировки в рамках уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. По информации ТАСС, фигуранты дела о кибермошенничестве были задержаны в разных регионах России. «По данным следствия, они обладают специальными познаниями в сфере международных платежных систем и подозреваются в совершении преступлений в сфере компьютерной технологии, техники и информационно-коммуникационной сети Интернет», — рассказал собеседник агентства. Другие детали дела не раскрываются.

По словам представителя Group-IB, заблокированные ресурсы — крупнейшие игроки рынка кардинга. Так, форум Sky-Fraud существует с 2011 года. На нем размещалась преимущественно реклама кардшопов, а также в свободном доступе публиковались скомпрометированные банковские карты. Group-IB зафиксировала на форуме около 280 тыс. сообщений, а также данные о более чем 20 тыс. банковских карт. О кардшопе Ferum стало известно в 2011 году. За 2020 и 2021 годы Group-IB зафиксировала на форуме данные о 14,5 млн банковских карт — это больше, чем на любом отдельно взятом ресурсе по продаже карт за аналогичный период. Всего за время существования сайта на нем могло продаваться более 65 млн карт, а суммарная стоимость всех карт составила 280,6 млн долларов, оценивают в Group-IB.