Верховный суд поддержал заемщицу «Русского Стандарта» в споре о пересмотре условий договора

Верховный суд РФ поддержал заемщицу «Русского Стандарта», которая оспорила взыскание с нее банком долга по кредитной карте на том основании, что с ней не было должным образом согласовано изменение кредитной ставки, увеличивающее сумму задолженности. О сути судебного спора и выводах Верховного суда рассказали Банки.ру юристы общественной организации «Блок-Пост», представлявшие в деле интересы заемщицы.

Как пояснили адвокаты, судебное разбирательство возникло в связи с тем, что банк уже после подписания кредитного договора с заемщицей изменил тарифный план, а это повлекло повышение ставки по кредиту с 36% до 43% годовых, а также снижение доли погашения основного долга в минимальном платеже с 1% до 0,5%. Банк в 2020 году обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании с клиентки задолженности в сумме почти 119,2 тыс. рублей. Заемщица не согласилась с суммой: по ее оценке, долг был почти полностью погашен, в связи с чем ею и были остановлены платежи. Согласно представленному адвокатами заемщицы встречному расчету с применением изначально действовавшей ставки в 36%, итоговая сумма долга составляла около 2,9 тыс. рублей.

Одним из основных аргументов представителей заемщицы было то, что банк, применяя действующий с 24 апреля 2015 года тарифный план, начислял с указанной даты проценты исходя из ставки в 43% годовых, без учета того факта, что при выдаче кредитной карты действовал другой тариф — с процентной ставкой 36% годовых по операциям оплаты товаров и иным расходным операциям (снятие наличных), а дальнейшее изменение тарифного плана и увеличение процентной ставки не были письменно согласованы с клиентом. «Условие договора о возможности без согласования с потребителем применять более высокую ставку процентов является ничтожным на основании статьи 16 закона «О защите прав потребителей», — указали адвокаты.

В свою очередь представители «Русского Стандарта» настаивали на том, что, согласно общим условиям кредита банка, если заемщик после получения информационного письма (оферты) кредитной организации продолжает погашать задолженность по карте через банкомат, то он таким образом признает и принимает новые условия кредита и в этой связи должна применяться новая процентная ставка — 43%.

Как следует из материалов дела, банк обосновал необходимость изменения тарифного плана значительным увеличением ключевой ставки ЦБ РФ — с 5,5% до 12,5%. Согласно судебным документам, банк открыл заемщице карту осенью 2011 года. Напомним, что Банк России применяет термин «ключевая ставка» с середины сентября 2013 года — тогда ключевой ставкой денежно-кредитной политики была объявлена процентная ставка по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на недельный срок, которая находилась как раз на уровне 5,5% годовых. Ключевая ставка на уровне 12,5% действовала в период с 5 мая по 15 июня 2015 года включительно (до этого уровня Центробанк постепенно довел ее с пиковых 17%, действовавших полтора месяца с середины декабря-2014).

Материалы дела свидетельствуют, что банк в свое время разъяснил: предложение о замене тарифного плана может быть принято посредством совершения любой операции, за исключением пополнения счета через кассы в отделениях банка и пополнения счета почтовым переводом в отделениях Почты России, в срок с 14 мая по 31 декабря 2015 года включительно.



Суд первой инстанции встал на сторону кредитной организации и взыскал с ответчицы заявленную банком сумму долга, признав верными расчеты кредитора. Апелляционная и кассационная инстанции (Свердловский областной суд и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции) отклонили жалобы заемщицы на это решение.

Между тем Верховный суд, который, как указывают юристы, истребовал дело по кассационной жалобе заемщицы, пришел к выводу, что квалифицировать платежи заемщика по кредитной карте как согласие с изменением тарифного плата и повышением процентной ставки нельзя. По мнению высшей судебной инстанции, нельзя признавать действия потребителя, которые он совершает с другим смыслом (осуществляет платежи через банкомат с целью погашения задолженности, то есть исполнения кредитных обязательств), как действия, направленные на признание изменений в кредитном договоре, даже если такой порядок закреплен в общих условиях договора.

Определением Верховного суда от 18 января 2022 года предыдущие судебные решения по делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«При новом рассмотрении судебного дела в районном суде банк будет обязан сделать перерасчет задолженности по изначально согласованной процентной ставке», — комментирует один из адвокатов заемщицы Дамир Садритдинов.

По мнению представителей заемщицы, при новом рассмотрении дела суд первой инстанции также будет должен заново рассмотреть и другие аргументы защиты, в частности довод об отсутствии согласования с заемщицей размера страховой премии, которую банк выплачивал в страховую компанию, выполняя свои обязательства по организации страхования клиента.



ЦБ в начале февраля этого года опубликовал информационное письмо, в котором подчеркивал, что кредитный договор и любые изменения его условий должны быть подписаны собственноручной или электронной подписью заемщика; использование других способов подтверждения согласия клиента с условиями договора недопустимо. По данным регулятора, были выявлены случаи, когда кредиторы считали договор заключенным без получения подписи заемщика. Один из описанных примеров — банк без предварительного уведомления направляет человеку кредитную карту по почте, а «подписью» по такому договору признает телефонный звонок гражданина об активации карты.