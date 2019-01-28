Объединенное кредитное бюро проанализировало кредитную активность регионов в 2018 году на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро. Как указано в сообщении ОКБ, в общей сложности в прошлом году было выдано 37,41 млн новых кредитов на 8,6 трлн рублей. В годовом выражении количество выданных кредитов выросло на 18%, объем кредитования — на 46%.

По объемам кредитования традиционно лидируют Москва и Московская область, где заемщики взяли 3,82 млн кредитов на сумму более 1,6 трлн рублей. На втором месте по объемам выдачи — Санкт-Петербург и Ленинградская область: 1,62 млн кредитов на 545,99 млрд. Замыкает тройку Краснодарский край: 1,37 млн кредитов на 270,21 млрд рублей. В десятку регионов с наибольшими объемами кредитования также вошли Свердловская область, Татарстан, Башкирия, Ростовская, Новосибирская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область.

Лидерами по темпам роста объемов кредитования стали Ханты-Мансийский АО и Новосибирская область, где объемы кредитования выросли по сравнению с прошлым годом на 54%, при этом количество новых кредитов увеличилось на 21% и 17% соответственно.

Кредиты наличными

По выдаче кредитов наличными в тройку лидеров вошли столичный регион, Санкт-Петербург с Ленобластью и Краснодарский край. По средней сумме выданного кредита наличными лидирует Московский регион — почти 465 тыс. рублей, в тройку входят ХМАО и Петербург.

По темпам роста объемов кредитования в этом сегменте лидером стал ХМАО (плюс 71%; количество новых кредитов выросло на 28%). Самый значительный рост среднего размера кредита — в Петербурге (плюс 62%).

В целом по РФ количество новых кредитов наличными выросло на 19%, объем кредитования — на 50%. В 2018-м было выдано 15,65 млн кредитов наличными на 4,06 трлн рублей. Средний размер кредита вырос на 26% до 260 тыс. рублей.

POS-кредиты

В сегменте POS-кредитов в тройку лидеров вошли столичный регион, Санкт-Петербург с Ленобластью, Краснодарский край. По размеру средней суммы POS-кредита опять же лидирует столичный регион — почти 55 тыс. рублей, также в тройку входят Санкт-Петербург и ХМАО.

Выдачи таких кредитов показывают отрицательную динамику во всех регионах, кроме Москвы, где значения сохранились на уровне прошлого года. Наиболее значительно объемы POS-кредитования уменьшились в Татарстане — на 18%. Больше всего средний размер POS-кредита вырос в Москве — на 10%.

В целом по РФ количество новых POS-кредитов сократилось на 12%, объем выдач — на 7%. За 2018 год было выдано 6,99 млн POS-кредитов общим объемом 241,29 млрд рублей, «средний чек» вырос на 6% до 35 тыс. рублей.

Ипотека

По объемам ипотечного кредитования в тройке оказались Москва с Московской областью, Санкт-Петербург и Свердловская область. Лидерами по размеру «среднего чека» стали Москва (3,71 млн рублей), Санкт-Петербург и ХМАО.

Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавила Башкирия, где этот показатель вырос на 69%, а количество новых кредитов — на 41%. Высокие темпы роста выдачи ипотеки также отмечаются в Новосибирской области и Краснодарском крае. Наиболее значительный рост среднего размера ипотечного кредита также отмечен в Башкирии — 19%.

В целом по России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в 2018 году, выросло в годовом отношении на 35%, денежные объемы кредитования — на 48%. В 2018 году было выдано 1,34 млн ипотечных кредитов на общую сумму более 2,74 трлн рублей, средний размер нового кредита вырос на 10% до 2,05 млн.

Автокредиты

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве и области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Самый высокий «средний чек» также отмечается в этих регионах, в том числе в Москве он составил чуть менее 1,1 млн рублей.

Самые высокие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Свердловской области (44% при росте количества новых автокредитов на 33%), Челябинской области и Краснодарском крае. В Санкт-Петербурге отмечается самый значительный рост среднего размера нового автокредита — 13%.

В целом по стране количество новых автокредитов выросло на 12%, объем выдач — на 23%. В 2018 году было выдано 606,8 тыс. кредитов на 484,05 млрд рублей, средний размер нового автокредита вырос на 9% до 798 тыс. рублей.

Кредитные карты

В тройку лидеров по объему одобренных лимитов на кредитные карты вошли столичный регион, Петербург и Краснодарский край. Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы (110 тыс. рублей), Санкт-Петербурга и Свердловской области.

Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Татарстане (90% при росте количества новых карт на 58%), Челябинской области и Башкирии. В Ростовской области отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте — на 23% за год.



Сегмент кредитных карт стал лидером по темпам роста объемов кредитования в 2018 году. Количество новых карт выросло на 40% в годовом выражении, объем одобренных лимитов — на 63%. В 2018 году было выдано более 12,66 млн новых карт с общим лимитом 908,05 млрд рублей, средний лимит по карте увеличился на 37% до 63 тыс. рублей.