ВТБ запустил новый вклад «Время роста».

Сумма первоначального взноса — от 30 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — шесть месяцев и один год. При открытии вклада в отделении банка процентные ставки составляют 7,1—7,34%, а в интернет-банке — 7,19—7,43% годовых.

Для владельцев «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте доходность по вкладу с учетом капитализации может достигать 9,2% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«В случае досрочного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.