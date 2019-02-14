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Время роста

ВТБ,

ВТБ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,34%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
2 374
Ставка
7,34%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней 380 дней
от 30 000 ₽ 7,1 7,34
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

для владельцев Мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 11:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Время роста» в 409 городах России
4 473
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 84
Банкоматы 355
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Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Пополняемый онлайн 6,05 30 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,05 100 000 ₽ Посмотреть
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