В наблюдательный совет ВТБ предложили включить главу банка «Открытие» Михаила Задорнова и главу «Траста» (Банка непрофильных активов) Александра Соколова, следует из материалов кредитной организации.
Кроме того, как следует из сообщения, в перечень кандидатур на вхождение в набсовет были включены рекомендованные Росимуществом кандидаты, среди которых глава Минфина Антон Силуанов.
Также установлена дата общего годового собрания акционеров. Оно пройдет в Санкт-Петербурге 5 июня 2019 года.
Кабмин выдвинул кандидатов в набсовет ВТБ
Среди кандидатов также указаны управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Артур Маттиас Варниг и заведующий кафедрой экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Дубинин.