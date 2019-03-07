Сбербанк с 7 марта снизил ставки по вкладам в долларах и евро по всем линейкам, уменьшение составило от 0,04 до 0,5 процентного пункта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Так, процентные ставки по всей линейке вкладов в долларах (базовые и онлайн-вклады) снизились от 0,04 п. п. до 0,15 п. п., уменьшение ставок для владельцев премиальных пакетов («Сбербанк Премьер», «Сбербанк Первый» и Sberbank Private Banking) по вкладам в долларах составило 0,25 п. п. Для обладателей премиальных пакетов («Сбербанк Первый» и Sberbank Private Banking) ставки по вкладам в евро сократились от 0,14 п. п. до 0,50 п. п.

В пресс-службе банка уточнили, что изменение ставок связано с общим рыночным трендом на понижение. «Обращаем ваше внимание, что средняя ставка по вкладам Private Banking все равно остается выше, чем в других сегментах по банку, так как суммы депозитов в Sberbank Private Banking традиционно значительно больше сумм вкладов в других сегментах», — добавили в банке.