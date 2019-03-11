Сбербанк подтвердил гибель двух своих сотрудников — Александра и Екатерины Поляковых в авиакатастрофе, произошедшей в Эфиопии 10 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Сбербанк подтверждает гибель своих сотрудников — супругов Екатерины и Александра Поляковых, которые находились на борту самолета, разбившегося в Эфиопии… В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался», — говорится в сообщении. Отмечается, что погибшие работали в компании «Сбербанк Лизинг».

Сбербанк выразил свои соболезнования близким погибших. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек.

Утром в воскресенье самолет рейса Аддис-Абеба — Найроби авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул у эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились граждане 33 стран, в том числе трое россиян, четыре человека имели паспорта ООН. По данным компании, все погибли.